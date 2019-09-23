Синоптики предрекли вторжение бабьего лета в октябре

Россиянам пообещали еще одно бабье лето этой осенью. Однако ждать его придется до октября, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что в сентябре бабьего лета не будет: ожидаются холодные, хоть и солнечные дни. Что же касается теплых дней сентября в начале месяца, то это было лишь продолжительное лето, но никак не бабье.

«По предварительным расчетам, в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов», - сказал он.

Вильфанд добавил, что понять точные сроки наступления бабьего лета можно лишь за два-три дня до его наступления, сообщает «360».

Самая теплая погода в России сегодня наблюдается в Крыму, в районе Сочи и Туапсе. На черноморском побережье днем воздух прогревается до 26 градусов, ночью - до 16-18 градусов тепла. Однако всю наступившую рабочую неделю в центральных областях России будет наблюдаться погода, более характерная для октября.