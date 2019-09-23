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Друг Круга заявил, что имя настоящего убийцы было известно много лет назад

Егор Левин
16:33 23.09.2019
Артист рассказал, что пришел в шансон незадолго до гибели легендарного шансонье, но уже тогда ему доводилось узнавать от звукозаписывающих компаний подробности его личной жизни, не известные никому.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: всепесни.рф

Российский шансонье Виктор Калина в разговоре со «Звездой» заявил, что все подробности нападения на дом Михаила Круга, которые сейчас активно обсуждаются после завершения расследования Следственным комитетом РФ, были известны окружению исполнителя многими годами ранее. По словам Калины, именно поэтому ситуация сейчас напоминает ему цирк.

«Я все это узнал лично со слов Александра Северова (криминальный авторитет, более известный как Саша Север - прим. ред.) в 2012 году. Мы все знали: и имена, кто убил, и все остальное, знали группировку. Северов все подробнейше передал, а сейчас они это решили рассказать народу. И Ира Круг все знала. Почему какое-то расследование завершилось только сейчас, я не понимаю», - поделился шансонье.

Он также рассказал, что пришел в шансон незадолго до гибели Круга. Но уже тогда ему доводилось узнавать от звукозаписывающих компаний подробности его личной жизни, не известные никому.

«В 2012 году Александр Северов приехал в клуб на мой концерт, чтобы познакомиться со мной, и через две недели пригласил к себе. И тогда я узнал эту историю, полностью, от начала до конца. Он все знал», - подытожил Калина.

Напомним, ранее Следственный комитет России установил все подробности нападения на дом Михаила Круга, во время которого артист погиб. Шансонье убили в 2002 году в его доме в Твери. Стало известно, что осужденные Александр Агеев и Дмитрий Веселов проникли в дом Круга, и он застал их на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил исполнителя.

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