СМИ: врачи признали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Медики пришли к выводу о бесперспективности оперативного вмешательства после трех недель постоянного наблюдения за артисткой.
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Врачи признали опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк неоперабельной. Паблик Mash сообщает, что к такому выводу они пришли после трех недель постоянного наблюдения за артисткой.
Жизнедеятельность организма актрисы будет поддерживаться с помощью медикаментов. Заворотнюк проходит лечение в одной из частных клиник Москвы и находится в стабильно тяжелом состоянии, ее навещают супруг и дочь, а также мать.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии: 13 сентября СМИ сообщили о резком ухудшении состояния ее здоровья. Официальные представители артистки никак не комментируют произошедшее.