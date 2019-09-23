СМИ: врачи признали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной

Врачи признали опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк неоперабельной. Паблик Mash сообщает, что к такому выводу они пришли после трех недель постоянного наблюдения за артисткой.

Жизнедеятельность организма актрисы будет поддерживаться с помощью медикаментов. Заворотнюк проходит лечение в одной из частных клиник Москвы и находится в стабильно тяжелом состоянии, ее навещают супруг и дочь, а также мать.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии: 13 сентября СМИ сообщили о резком ухудшении состояния ее здоровья. Официальные представители артистки никак не комментируют произошедшее.