На Украине возбудили новое уголовное дело против экс-спикера Рады Парубия

Против экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия открыто уголовное дело.

По версии ГБР, он был координатором массовых беспорядков в Одессе в 2014 году. Сообщается, что Парубий, на данный момент проходящий по делу в качестве подозреваемого, руководил вооруженными группировками, которые инициировали массовые столкновения в городе.

«Вот такой документ. На самом деле не удивил. Что удивило, так это то, что в тексте не было (пока) формулировок об "организации, координации и осуществлении Парубием государственного переворота"», - написал нардеп на своей странице в Facebook.

Ранее в ГБР сочли достаточными основания для начала расследования по статье «Госизмена» из-за того, что Парубий на протяжении трех лет не подписывал закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии.