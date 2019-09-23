«Бегство» багажа от грузчиков в аэропорту попало на видео

В столичном аэропорту Шереметьево произошел забавный инцидент: на летное поле выкатился один из чемоданов. По словам очевидцев, багаж практически попытался «сбежать» от работников воздушной гавани.

Как видно на кадрах, опубликованных на YouTube, чемодан на огромной скорости катится по летному полю. При этом багаж ухитряется делать незамысловатые «виражи»: он несколько раз проворачивается вокруг собственной оси.

«Убежал», - комментирует автор видео.

Кому именно принадлежит беглец и каким образом багаж оказался на летном поле, неизвестно. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.