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Медведев одобрил принятие Парижского соглашения по климату

Егор Левин
15:18 23.09.2019
В правительстве РФ обозначили необходимость развития экономики страны согласно условиям внедрения экологических технологий.
Медведев одобрил принятие Парижского соглашения по климату
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату. Он обозначил необходимость развития экономики страны согласно условиям внедрения экологических технологий.

По словам премьер-министра, приведение отрасли в соответствующий вид потребует вложения крупных инвестиций, так как предпринимательство в России мало интересуется экологией.

«Эта проблема в достаточной степени связана еще и с нашим экономическим развитием», - заявил Медведев.

При этом он подчеркнул, что Парижское соглашение по климату является более гибким, чем ранее действовавший Киотский протокол. Страны-участницы вольны самостоятельно определять границы своего вклада в сокращение вредных выбросов в атмосферу и проверять результаты каждые пять лет.

Ранее глава Кузбасса призвал при разработке климатической политики России обязательно анализировать социально-экономические последствия реализации Парижского соглашения. Как отметил Сергей Цивилев, национальная политика по регулированию парниковых газов должна включать, прежде всего, меры не по ограничению их количества, а по стимулированию их поглощения.

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