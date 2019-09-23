В Москве начался отопительный сезон

В Москве началась подача отопления в жилые и административные помещения. На регулировку температуры потребуется до пяти дней.

Как рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы, решение о подаче тепла было принято в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что вся отопительная инфраструктура была готова к подаче тепла уже с 1 сентября, а с 20-го числа отопление было подано в социальные учреждения. С понедельника, 23 сентября, тепло будет подано в жилые дома, а также в административные и промышленные здания.

За подготовительный период было проверено и подготовлено более 70 тысяч зданий, включая дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. За это время на ТЭЦ также накопился необходимый запас резервного топлива.

В пресс-службе отметили, что запас системы энергоснабжения Москвы позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом при достижении температуры воздуха до -40 градусов.