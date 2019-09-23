В Службе внешней разведки России заявили об ухудшении международной обстановки
Обострение международных отношений стало причиной повестки заседания глав органов безопасности и служб разведки в Казани.
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что заседание руководителей органов безопасности и служб разведки стран-участниц СНГ в Казани проходит на фоне резкого обострения международной обстановки.
«Этим в том числе обусловливается актуальность повестки дня сегодняшнего совещания. Еще раз повторю: "Угроза безопасности государств-участников СНГ, связанная с вмешательством внешних сил, и взаимодействие органов безопасности и разведывательных служб стран Содружества по их нейтрализации"», - подчеркнул Нарышкин.
Ранее он также назвал чушью распространенное американскими СМИ мнение, что российские дипломатические дачи в США использовались для слежки за представителями ФБР.