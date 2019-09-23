«Надеюсь, что это не сделка со следствием»: шансонье Север о новом повороте в деле об убийстве Круга

Шансонье Сергей Север рад, что правоохранителям удалось установить личность убийцы Михаила Круга, и надеется, что это не было сделкой со следствием для облегчения условий содержания. Об этом он заявил в беседе со «Звездой».

«Мы все верили много лет в то, что тайное станет явным, потому что мы все прекрасно относились к Мише. С Мишей у нас были хорошие отношения. Слава богу, что нашли. Слава богу, что сознался, если это не сделка со следствием ради облегчения условий содержания, в чем я сомневаюсь. Поэтому я надеюсь, что это правда», - рассказал исполнитель.

Ранее стало известно, что Следственный комитет установил все подробности нападения на дом Михаила Круга, во время которого артист погиб.

Известного шансонье убили в 2002 году. Он был застрелен в собственном доме в Твери. Это дело долго оставалось нераскрытым, но летом этого года участники преступления начали активно сотрудничать со следствием.

Осужденные Александр Осипов и Александр Агеев сообщили правоохранителям, что музыканта никто не собирался убивать. Преступники должны были похитить ценные вещи, ожидая, что Круг, который дружил с криминальными авторитетами, обратится за помощью к их главарю. Артисту вернут украденное, а он в благодарность будет отдавать банде процент от гонораров.

На дело были отправлены Агеев и еще один участник банды, Дмитрий Веселов. Они залезли в дом, но певец вернулся с концерта раньше запланированного времени и застал злоумышленников на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил Круга. Из-за провала операции Осипов убил Веселова, в чем сам признался в 2012 году.