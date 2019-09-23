«Интурист» и «Библио-глобус» продолжат работу, несмотря на банкротство Thomas Cook

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что банкротство британского туроператора Thomas Cook не повлияет на работу его дочерних компаний «Интурист» и «Библио-глобус». По ее словам, российские туроператоры работают напрямую с курортами и отелями.

Ранее старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook объявила о прекращении своей деятельности. Все рейсы и туры отменены. Клиенты компании, более 600 тысяч человек по всему миру, оказались под угрозой выселения из отелей. Из них 160 тысяч британцев. Для возвращения соотечественников домой власти королевства объявили о начале крупнейшей в истории страны операции по эвакуации граждан из-за рубежа в мирное время. Предполагается, что это может обойтись казне в 750 миллионов долларов.

«Я хотел бы попросить прощения у всех наших клиентов, у тех, кто сейчас находится в отпуске, и у тех, кто забронировал поездки на ближайшие месяцы. И, наконец, я хотел бы принести извинения тысячам отельеров и поставщиков, которые сотрудничали с нами в хорошие и плохие времена и которые сейчас сталкиваются с финансовыми трудностями», - заявил генеральный директор Thomas Cook Питер Фанкхаузер.

Причиной крушения компании стали финансовые проблемы, возникшие из-за долгов, превысивших 200 миллионов евро. Турфирма пыталась добиться его реструктуризации, но переговоры провалились.