Подводная стрельба: кадры учений морского спецназа на тренажере Балтфлота

Телеканал «Звезда» публикует кадры учений морского спецназа на многофункциональном тренажере в Калининграде.

Военнослужащие используют специальное оружие: не имеющие аналогов в мире пистолет и автомат для подводной стрельбы.

В ходе тренировки они должны выйти из подлодки на глубине, в полном снаряжении втиснуться в узкую трубу торпедного аппарата, чтобы незаметно появиться там, где их никто не ждет.

Это своего рода пропуск в подразделение и один из самых сложных элементов подготовки.

«Сейчас на опыте, привык. А первоначально это страх, конечно, - то, что стесненная среда, замкнутое пространство. Это очень влияет психологический фактор - главное, спокойствие, не поддаваться панике», - рассказал боевой пловец Павел.

В подразделении служат только по контракту. Навыки шлифуют годами. Чтобы всегда опережать самого опасного противника минимум на шаг.

Ранее в ТОФ показали учения по скрытному выводу атомных подлодок. Маневры прошли на главной базе ТОФ, в Вилючинске. В учениях были задействованы две атомные подводные лодки. В процессе маневров военнослужащие применили специальную аэрозольную завесу, а отряд спецназначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами совершил профилактическое гранатометание в бухте Крашенинникова.

Пловцы отряда также нашли и уничтожили подводные тайники условного противника.