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Россия объявила Олега Смоленкова в международный розыск как без вести пропавшего

Роман Захаров
13:56 23.09.2019
В МВД не стали раскрывать подробности этой информации.
Россия объявила Олега Смоленкова в международный розыск как без вести пропавшего
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Россия объявила в международный розыск как без вести пропавшего Олега Смоленкова, который, по сообщениям западных СМИ, якобы является информатором американских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник в МВД РФ.

Как отмечает агентство, детали этой информации в правоохранительном ведомстве раскрывать не стали.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщил, что ЦРУ в 2017 году якобы провело спецоперацию по вывозу гражданина РФ Олега Смоленкова, который якобы являлся «информатором американской спецслужбы», за пределы России. При этом американские СМИ утверждают, что Смоленков был сотрудником Администрации Президента РФ.

В Москве, в свою очередь, подтвердили информацию о том, что Смоленков работал в администрации, однако его должность не относилась к категории высших, а сам он не имел доступа к секретной информации. 

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила информацию у Интерпола о местонахождении Олега Смоленкова. При этом дипломат подчеркнула, что россиянин пропал на территории США вместе со всей семьей.

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