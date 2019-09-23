Сестра Михаила Круга прокомментировала данные СК РФ об убийстве брата

Родная сестра музыканта Михаила Круга Ольга Медведева заявила, что пока не ознакомлена с данными Следственного комитета РФ об убийстве звезды шансона.

«Завтра будет пресс-конференция. Я думаю, что Следственный комитет все скажет. Пока я, честно говоря, не читала и не знаю, о чем разговор. С Ирой (вдова Михаила Круга) переговорила. Она говорит, что-то где-то написано уже. Следственный комитет сказал о пресс-конференции завтра. Время и место не знаю, пока не могу никак дозвониться», - рассказала RT Ольга Медведева.

Ранее СК РФ распространил информацию о том, что певца Михаила Круга застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов. После признательных показаний одного из участников нападения на дом музыканта следователям удалось восстановить всю цепочку событий, произошедших в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. По версии следствия, артиста убили после того, как он «внезапно возник» на пути грабителей.