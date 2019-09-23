Нарышкин назвал чушью информацию о «шпионящих» за ФБР российских дипломатах

Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал чушью распространенное американскими СМИ мнение, что российские дипломатические дачи в США использовались для слежки за представителями ФБР.

Ранее Yahoo News с ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников в Вашингтоне сообщило, что дачи российских дипломатов в штатах Мэриленд и Нью-Йорк якобы использовались для шпионажа за ФБР. Якобы именно поэтому доступ к дипломатической собственности был закрыт по решению президента США Барака Обамы в декабре 2016 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала информацию о «шпионящих» за ФБР российских дипломатах фантастикой. По ее словам, что подобная информация распространяется в рамках начала президентских выборов в США.