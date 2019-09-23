Путин обсудил с Медведевым бюджет РФ на 2020-2022 годы

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Дмитрием Медведевым параметры бюджета на 2020-2022 годы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы государства.

В ходе беседы российский премьер отметил, что бюджет будет профицитным в течение ближайших трех лет.

«При его формировании мы исходили из бюджетного правила. Объем Фонда национального благосостояния уже превысил 7% валового внутреннего продукта, и, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в ближайшее время», - сказал глава правительства РФ.

По словам Дмитрия Медведева, бюджет является главным инструментом достижения национальных целей развития, поставленных в указе президента от 7 мая 2018 года, и решает задачи повышения уровня жизни граждан, а также экономического развития России. При этом премьер подчеркнул, что кабинет министров финансирует эти направления в приоритетном порядке.

Как доложил премьер-министр главе государства, всего в течение трех лет на реализацию национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет направлено из федерального бюджета около семи триллионов рублей.

«Самая большая статья - это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение: со 160 миллиардов рублей в 2019 году до 320», - уточнил Медведев.

Руководитель кабмина также сообщил, что ассигнования на демографию и образование вырастут примерно на 20 с лишним процентов. Финансирование науки и экологических программ, по словам премьер-министра, увеличится более чем в полтора раза.

Владимир Путин, в свою очередь, поручил Дмитрию Медведеву обеспечить ритмичность финансирования национальных проектов.