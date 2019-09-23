Назван худший самолет Второй мировой войны

Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Ba 349 Natter признали худшим самолетом Второй мировой войны. Такой вывод сделал американский журнал Air&Space, вспомнив историю создания и судьбу летательного аппарата.

Самолет Natter предназначался для противовоздушной обороны, имел почти полностью деревянный флюзеляж и был одноразовым. Он должен был запускаться вертикально, атаковать бомбардировщики и после падать на землю. Предполагалось, что пилот вместе с двигательной установкой будет осуществлять спуск на парашюте.

Первый пилот Ba 349 Natter Лотар Зибер погиб во время экспериментального пуска в феврале 1945 года. Причиной стало несовершенство конструкции самолета. При этом Зибер стал первым человеком в истории, вертикально поднявшемся в воздух на ракете.

Всего в нацисткой Германии построили 36 единиц самолета. Некоторые из них стали музейными экспонатами. В Мюнхене в данный момент готовят новую выставку о немецкой авиации в период с 1919 по 1945 годы, на которой и будет представлен Natter. По словам историка Андреаса Хемпфера, он станет символом готовности немецких инженеров в последние месяцы войны создавать оружие, которое казалось «превосходным», но на деле было «примитивным и основывалось на сырых идеях».