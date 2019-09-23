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Минобороны запустило экспериментальную программу доподготовки офицеров ВС РФ

Александр Пешков
13:15 23.09.2019
Программа включает в себя пять этапов, в ходе которых последовательно проводился набор, а затем конкурсный отбор офицеров (в отборе принимало участие около 4500 офицеров, в том числе около 100 из них женского пола).
Минобороны запустило экспериментальную программу доподготовки офицеров ВС РФ
© Фото: Минобороны России

На более 15 военных полигонах апробируется экспериментальная программа доподготовки офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации для приобретения ими специальных знаний при действиях в различных стихиях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Основными критериями отбора являлись - личная мотивация, возраст до 27 лет, годность по медицинским показаниям и профессиональной пригодности, наличие воинского звания младшего офицера, физическая подготовленность, выучка по огневой подготовке, прохождение военной службы в РФ», - сообщили в Минобороны.

После конкурсного отбора в эксперименте осталось только 60 участников. Далее отбор кандидатов проводился специалистами Главного управления боевой подготовки ВС РФ, и в итоге была сформирована группа специального назначения численностью 30 офицеров.

«Подразделению предстоит пройти очередной этап подготовки с выполнением специальных учебно-боевых задач в сложной тактической обстановке в различных физико-географических условиях проходя через четыре «стихии»: сушу, воду, огонь и воздух», - сообщили в Минобороны РФ.

В сообщении подчеркнуто, что конкурсанты готовятся к отработке специальных и поисковых действий, ведению боя в окружении с превосходящими силами противника, спасению пассажиров и экипажей воздушных судов, действиям в горах и в пещерах, освобождению заложников, беспарашютному десантированию с вертолетов, действиям в прибрежной полосе и т.п.

«По окончанию эксперимента Министерство обороны Российской Федерации подготовит рекомендации для воинских частей и формирований по внедрению комплекса специальных мероприятий в программу боевой подготовки для приобретения офицерами специальных знаний при действиях в различных стихиях, повышения профессионального уровня личного мастерства и мотивации к дальнейшему прохождению службы», - сообщили в МО РФ.

Основой для формирования рекомендаций послужат данные, полученные в ходе многомесячной апробации программы доподготовки офицеров проходящей на различных полигонах Вооруженных Сил Российской Федерации.

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