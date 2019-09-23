Вадим Цыганов прокомментировал новые подробности в расследовании убийства Михаила Круга

Известный музыкальный продюсер Вадим Цыганов прокомментировал информацию о том, что следователям удалось установить убийцу его знакомого, шансонье Михаила Круга. По словам Цыганова, правоохранители ничего не сообщали ему об этом.

«У них (следователей - прим. ред.) каждый раз новые версии. Рано или поздно все равно все это откроется», - заявил Цыганов.

Вместе с тем продюсер рассказал, что сразу после убийства артиста ему приходилось общаться со следователями. Однако о том, как продвигалось расследование в последнее время, он ничего не знал.

Ранее СК РФ сообщил, что один из участников нападения на дом Михаила Круга рассказал подробности преступления. По словам члена банды «Тверские волки» Александра Агеева, шансонье убил его сообщник Дмитрий Веселов.

Михаила Круга убили в 2002 году. Он был застрелен в собственном доме в Твери. Это дело долго оставалось нераскрытым, но летом этого года участники преступления начали активно сотрудничать со следствием.

Осужденные Александр Осипов и Александр Агеев сообщили правоохранителям, что музыканта никто не собирался убивать. Преступники должны были похитить ценные вещи, ожидая, что Круг, который дружил с криминальными авторитетами, обратится за помощью к их главарю. Артисту вернут украденное, а он в благодарность будет отдавать банде процент от гонораров.

На дело были отправлены Агеев и еще один участник банды, Дмитрий Веселов. Они залезли в дом, но певец вернулся с концерта раньше запланированного времени и застал злоумышленников на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил Круга. Из-за провала операции Осипов убил Веселова, в чем сам признался в 2012 году.