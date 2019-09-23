Путин поручил правительству увеличить выплаты врачам и учителям в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 15 декабря 2019 года обеспечить субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам до 2% годовых для молодых семей на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Сниженная ставка будет предоставляться на покупку жилья на первичном рынке или строительство дома на земельном участке, расположенном на территории, входящей в ДФО.

К 1 декабря 2019 года правительству РФ поручено увеличить выплаты для врачей и учителей, участников программ «Земский доктор» и «Сельский учитель», работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках или поселках городского типа, расположенных на территории Дальневосточного федерального округа. Планируется увеличить размер указанных выплат до 200%. Поручения, данные по итогам Восточного экономического форума, опубликованы на сайте Кремля.