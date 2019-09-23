Сегодня, 23 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте, о чем говорится на официальном сайте Верховной рады. Ранее, 10 сентября, украинский парламент принял законопроект об особой процедуре устранения президента Украины с поста во втором и окончательном чтении.

Теперь согласно закону Рада может объявлять главе государства импичмент в случае совершения им государственной измены или другого тяжкого преступления. Для этого достаточно письменного представления, подписанного большинством народных депутатов. Далее представление направляется в Верховный и Конституционный суды для дальнейшего решения вопроса.

Президент Украины, в свою очередь, имеет право воспользоваться услугами адвокатов и обжаловать решение парламентариев. В случае признания судом главы государства виновным Рада принимает решение об импичменте. Если президент решает уйти по собственной инициативе, то дело об импичменте прекращается.