Фрегат «Адмирал Макаров» вышел в Средиземное море

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» под флагом командующего Черноморским флотом вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

«В ходе дальнего похода российские моряки посетят греческие острова Корфу и Видо, где примут участие в мероприятиях общественного форума "Русская неделя на Ионических островах", в рамках которого проводятся дни памяти прославленного адмирала Федора Ушакова, под командованием которого в 1799 году русские моряки освободили остров от иноземных захватчиков», - говорится в сообщении ЧФ.

В сообщении также говорится, что в дальнем походе на борту корабля будет находиться главная икона Военно-Морского Флота России «Святой апостол Андрей Первозванный», которая будет принесена на остров Корфу и в пункт базирования средиземноморской группировки кораблей ВМФ России в сирийском порту Тартус.

Поход фрегата «Адмирал Макаров» в Средиземное море проходит под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова.