Опубликованы кадры следственного эксперимента в доме Михаила Круга

СК РФ опубликовал кадры следственного эксперимента, проведенного в доме Михаила Круга (Воробьева) с одним из участников нападения на известного шансонье. На кадрах видно, как член банды «Тверские волки» Александр Агеев рассказывает следователям подробности убийства, называя виновным в гибели артиста другого члена группировки, Дмитрия Веселова.

«Мы когда с лестницы спустились, он (Веселов - прим. ред.) выстрелил, и все, мы побежали», - рассказал Агеев подробности преступления.

Ранее стало известно, что Следственный комитет установил все подробности нападения на дом Михаила Круга, во время которого артист погиб.

Известного шансонье убили в 2002 году. Он был застрелен в собственном доме в Твери. Это дело долго оставалось нераскрытым, но летом этого года участники преступления начали активно сотрудничать со следствием.

Осужденные Александр Осипов и Александр Агеев сообщили правоохранителям, что музыканта никто не собирался убивать. Преступники должны были похитить ценные вещи, ожидая, что Круг, который дружил с криминальными авторитетами, обратится за помощью к их главарю. Артисту вернут украденное, а он в благодарность будет отдавать банде процент от гонораров.

На дело были отправлены Агеев и еще один участник банды, Дмитрий Веселов. Они залезли в дом, но певец вернулся с концерта раньше запланированного времени и застал злоумышленников на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил Круга. Из-за провала операции Осипов убил Веселова, в чем сам признался в 2012 году.