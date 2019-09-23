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СК установил причастных к убийству Михаила Круга

Роман Захаров
11:08 23.09.2019
По информации следователей, артиста убил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.
СК установил причастных к убийству Михаила Круга
© Фото: culture.gov-murman.ru

Известного российского шансонье Михаила Круга застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов, после того как артист «внезапно возник» на его пути во время ограбления. Об этом говорится в сообщении СК РФ.

«Следователям удалось получить признательные показателя одного из участников нападения на дом Михаила Круга, Александра Агеева, и восстановить всю цепочку происходивших 17 лет назад в Твери событий. В том числе и достоверные обстоятельства убийства певца, совершенного еще одним членом банды, Дмитрием Веселовым, убитым в марте 2003 года», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Михаила Круга (Воробьева) убили в 2002 году. Он был застрелен в собственном доме в Твери. Это дело долго оставалось нераскрытым, но летом этого года участники преступления начали активно сотрудничать со следствием. 

Осужденные Александр Осипов и Александр Агеев сообщили правоохранителям, что музыканта никто не собирался убивать. Преступники должны были похитить ценные вещи, ожидая, что Круг, который дружил с криминальными авторитетами, обратится за помощью к их главарю. Артисту вернут украденное, а он в благодарность будет отдавать банде процент от гонораров.

На дело были отправлены Агеев и еще один участник банды, Дмитрий Веселов. Они залезли в дом, но певец вернулся с концерта раньше запланированного времени и застал злоумышленников на месте преступления. Началась драка, в ходе которой Веселов убил Круга. Из-за провала операции Осипов убил Веселова, в чем сам признался в 2012 году.

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