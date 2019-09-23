Названы российские регионы с наибольшим ростом зарплат

Самый заметный рост заработных плат в этом году ощутили жители Костромской области. Таковы данные официальной статистики. Согласно исследованиям, в первой половине 2019 года, зарплата в этом российском регионе выросла на 14,7%.

Медленнее всего индексируется жалование в Ямало-Ненецком автономной округе и Санкт-Петербурге, говорится в отчете, опубликованном РИА Новости.

По итогам первого полугодия среднемесячная зарплата по стране увеличилась на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 46,2 тысячи рублей.

Сразу в пяти российских регионах средние заработные платы увеличились на 9% и более: это Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.