Убийцу Михаила Круга застрелил участник банды «Тверские волки» Александр Осипов. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Тверской области.

Следователям удалось восстановить детали преступления, совершенного еще 17 лет назад. В ночь на 1 июля 2002 года на дом Михаила Круга было совершено нападение. В этот момент там находились певец, его жена, трое детей и теща. Музыкант получил два тяжелых огнестрельных ранения, утром 1 июля он умер.

Следователи изучили детали преступления, чтобы выяснить, кто совершил нападение на Круга. В поле зрения правоохранителей попали члены банды «Тверские волки». В то время они действовали на территории Твери и Тверской области.

«В целях проверки полученной оперативной информации из исправительных колоний были этапированы в Тверь осужденные к пожизненному лишению свободы за совершение ряда заказных убийств члены банды Александр Агеев и Александр Осипов», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Следователям удалось получить признание Александра Агеева. Тот рассказал, что убийство певца совершил Дмитрий Веселов, еще один участник банды «Тверские волки». По словам Агеева, артист «внезапно возник» на пути преступников во время ограбления. В марте 2003 года Веселова убил Александр Осипов, который был поклонником российского шансонье.