ФСБ заявила о причастности американских спецслужб к переброске боевиков в Афганистан

Руководитель 5-й службы ФСБ России Сергей Беседа заявил о причастности спецслужб США к переброске боевиков ИГИЛ * в северные районы Афганистана для дестабилизации обстановки на границах стран СНГ.

«Поступают данные о причастности спецслужб США к доставке ИГИЛ* в северные районы Афганистана в целях дестабилизации ситуации на южных границах СНГ, а в перспективе - и в странах Центральной Азии», - сказал Беседа на совещании руководителей разведывательных служб стран СНГ в Казани.

Сергей Беседа добавил, что необходимо выявлять опасные тенденции на ранних этапах, чтобы обеспечить безопасность границ СНГ от деструктивного влияния внешних сил, сообщает РИА Новости.

В работе форума, который открылся в понедельник под председательством директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, принимают участие делегации России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ