Диетологи назвали продукты, замедляющие старение

Ученые, детально изучив рационы долгожителей из разных стран, пришли к выводу, что продолжительность жизни напрямую зависит от употребления продуктов, содержащих антиоксиданты. Это вещества, которые борются со свободными радикалами, разрушающими ДНК и вызывающими медленное умирание клеток.

Специалисты назвали одним из лидеров по количеству антиоксидантов зеленый чай. Его советуют пить каждый день, так как он является катализатором обменных процессов. Не уступают зеленому чаю и финики, которые содержат 23 аминокислоты, в том числе и триптофан, отвечающий за хорошее настроение и крепкую психику. Полезной оказалась облепиха, в составе которой имеется большое количество витамина А, участвующего в восстановительных процессах кожи. Чтобы выглядеть молодо, также необходимо есть чернику и помидоры. В чернике есть марганец, который участвует в формировании гиалуроновой кислоты. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, защищающий от раковых клеток.

Не стоит забывать и о натуральной кисломолочной продукции. Аминокислоты, витамины, кальций, селен, фтор, медь необходимы для здоровых кожи и волос. Поэтому в свой рацион необходимо включать творог, простоквашу, йогурты без добавок, кефир и кумыс, рассказала aif.ru диетолог Марият Мухина.