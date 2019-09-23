Отец погибшей в Турции девочки прокомментировал сообщения об уголовном деле против него

Отец 12-летней россиянки Алисы, погибшей в результате несчастного случая, произошедшего в августе этого года в отеле в Турции, Андрис Лейкуцис рассказал «Звезде», что не располагает информацией о возбуждении против него турецкими правоохранителями уголовного дела в связи со смертью дочери.

«У меня нет такой информации», - заявил он.

Лейкуцис подтвердил, что общается с юристами, однако отметил, что это связано не с уголовным преследованием, а с несчастным случаем, произошедшим с Алисой.

В понедельник, 23 сентября, в СМИ появилась информация о том, что турецкая полиция якобы обвинила в гибели российской школьницы ее родителей.

Алиса Адамова пострадала в бассейне отеля в Бодруме 18 августа. Ее руку засосало в трубу насоса, в результате под водой она провела не менее пяти минут. После этого девочка десять дней находилась в коме под круглосуточным наблюдением врачей, однако, несмотря на все усилия медиков, 28 августа она скончалась.