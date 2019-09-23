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В Россию пришло затяжное похолодание

Тамара Астапенкова
10:27 23.09.2019
По прогнозам синоптиков, на этой неделе погода будет больше напоминать октябрьскую.
В Россию пришло затяжное похолодание
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Всю наступившую рабочую неделю в центральных областях России будет наблюдаться погода, более характерная для октября. Днем воздух может прогреться до 11 градусов тепла, в Центральном Черноземье - до +13.

В середине неделе ожидается, что диапазон ночных температур будет колебаться от -3 до +3 градусов. Днем - от +5 до +10. На севере Центрального округа может пойти снег с дождем, в Центральном Черноземье - дожди.

К концу рабочей недели на севере Центрального округа погода существенно не изменится. Также ожидаются дождь с мокрым снегом, температура ночью может опускаться до -3 градусов, днем подниматься до +11. В Центральном Черноземье ночью температура воздуха может опускаться ниже нулевой отметки, днем подниматься до 13 градусов тепла, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Татарстане в начале недели будет мокрый снег, в Башкортостане -  также снег и дожди.  Заморозки ожидаются в центральных и южных районах Карачаево-Черкесии, на севере Ростовской и Волгоградской областей. На юго-востоке Приморского края и на побережье Магаданской области будут сильный ветер, до 20-23 метров в секунду, и сильные дожди. В Челябинской и Свердловской областях днем - от 5 до 7 градусов тепла, ночью - в районе нуля и осадки в виде мокрого снега.

Непривычно тепло начинается трудовая неделя в Красноярске. Днем воздух будет прогреваться до 24 градусов тепла. Но уже к концу пятидневки синоптики прогнозируют резкий скачок температур: похолодает на 10-15 градусов. Похожая погода будет наблюдаться в Новосибирской и Кемеровской областях.

Самая теплая погода в России сейчас наблюдается в Крыму, в районе Сочи и Туапсе. На Черноморском побережье днем воздух будет прогреваться до 26 градусов, ночью - до 16-18 градусов тепла. Температура воды в Черном море вполне комфортная: 22-24 градуса тепла.

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