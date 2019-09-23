На автостоянке в Киеве вспыхнули цистерны с горючим: видео

На автостоянке в Деснянском районе Киева загорелись автоцистерны с горючим. Спасатели сообщили о возможном задымлении близлежащих территорий.

Экстренные службы вызвали на место в 21:55 по местному времени (совпадает с московским). Пожару присвоили второй ранг опасности, на место выехало 18 единиц техники и 75 человек личного состава. Из-за инцидента также ограничили движение транспорта в районе.

В общей сложности горели девять цистерн с бензином и дизельным топливом, сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты администрации Киева. Горючее разлилось на территории в 500 кв.м.

По словам местных жителей, со стороны автостоянки были слышны взрывы. Пожар удалось ликвидировать спустя два часа, погибших и пострадавших в результате возгорания нет.