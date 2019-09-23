США отказали в визах членам иранской делегации на Генассамблее ООН

США не выдали визы ряду членов делегации президента Ирана Хасана Роухани для посещения Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента республики Парвиз Эсмаили.

Он полагает, что Вашингтон пытается ограничить «голос исламской республики Иран».

«Невыдача виз для делегации, сопровождающей президента, некоторым заместителям администрации и пресс-пулу идет вразрез с дипломатическими обязательствами, которое официально взяло на себя правительство США в качестве члена ООН и принимающей страны», - цитирует слова Эсмаили в эфире иранского телевидения РИА Новости.

Ранее об отсутствии намерения встречаться с Роухани во время сессии Генассамблеи неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. По его мнению, Иран не готов к переговорам с американскими представителями.