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Сестра Жанны Фриске прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

Ян Брацкий
00:37 23.09.2019
Девушка считает, что общение с детьми и супругом сможет придать актрисе сил для борьбы с тяжелой болезнью.
Сестра Жанны Фриске прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
© Фото: Natalia Shakhanova, Global Look Press

Семья и близкие люди должны стать опорой для Анастасии Заворотнюк. Такое мнение выразила родная сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске Наталья. Девушка прокомментировала сообщения СМИ об онкологическом заболевании Заворотнюк.

Вспоминая трагические события четырехлетней давности в собственной семье, Наталья рассказала, как сын Платон помогал ее сестре бороться с тяжелым недугом на протяжении двух лет. При этом все врачи, которые занимались лечением Фриске, считали, что певице осталось жить значительно меньше.

«Им сейчас нужно побыть самим с собой наедине, побыть с Настей. Я думаю, что она выкарабкается и у нее будет время полечиться», - рассказала Наталья в интервью телеканалу НТВ.

Впервые о проблемах со здоровьем у Анастасии Заворотнюк заговорили в апреле этого года, когда она в последний раз появилась на людях. После этого актриса перестала посещать публичные мероприятия, размещать новые фото в социальных сетях и даже отменила ряд спектаклей со своим участием.

В августе в прессе появились сообщения об экстренной госпитализации Заворотнюк в одну из столичных клиник. Тогда же продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, однако источник подобной информации Разин раскрывать не стал.

Согласно последним сообщениям прессы, Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Она самостоятельно дышит, но по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Официальных сообщений о состоянии актрисы от ее представителей и членов семьи не поступало.

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