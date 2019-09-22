Шойгу рассказал о модернизации крылатых ракет «Калибр»

Крылатые ракеты «Калибр» были модернизированы после применения их в Сирии, что позволило сократить время загрузки полетного задания. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью «МК».

«Время загрузки полетного задания в "Калибр" уменьшилось, подчеркну, кратно», - констатировал он.

Шойгу добавил, что работа по уменьшению времени для передачи целеуказаний ведется в вооруженных силах постоянно.

Глава военного ведомства также обратил внимание на тот факт, что во время решения задач в Арабской Республике авианосный флот был впервые применен в боевых условиях за время существования в СССР и РФ.