Шойгу рассказал о модернизации крылатых ракет «Калибр»
Время загрузки полетного задания в ракету было уменьшено кратно. Работа по уменьшению времени для передачи целеуказаний продолжается.
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Крылатые ракеты «Калибр» были модернизированы после применения их в Сирии, что позволило сократить время загрузки полетного задания. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил в интервью «МК».
«Время загрузки полетного задания в "Калибр" уменьшилось, подчеркну, кратно», - констатировал он.
Шойгу добавил, что работа по уменьшению времени для передачи целеуказаний ведется в вооруженных силах постоянно.
Глава военного ведомства также обратил внимание на тот факт, что во время решения задач в Арабской Республике авианосный флот был впервые применен в боевых условиях за время существования в СССР и РФ.