Шойгу: «Надеюсь, что о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит»

Сергей Шойгу, отвечая на вопрос журналистов, насколько вероятным он считает участие РФ в каком-либо полномасштабном вооруженном конфликте в ближайшем будущем, выразил надежду, что «о полномасштабной войне сегодня вопрос не стоит».

В интервью «МК» глава военного ведомства отметил, что риски и последствия полноценного военного конфликта очевидны каждому.

Говоря о теоретически возможной третьей мировой войне, Шойгу обратил внимание на наиболее точное, по его мнению, высказывание: «Я не знаю, какой именно будет третья мировая война. Но я точно знаю, что она будет последней».

«Однако если говорить о количестве угроз для нашей страны, то их не становится меньше. США уже вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием», - напомнил министр.

Глава Минобороны России констатировал, что подобные действия Вашингтона приводят к тому, что мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным.