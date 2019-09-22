В США скончался экс-владелец сети отелей Hilton

Бывший владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон умер в Лос-Анджелесе на 92-м году жизни.

Смерть бизнесмена наступила в результате естественных причин, сообщает телеканал CNN. Об этом также написала в Twitter его внучка Пэрис Хилтон.

«Я глубоко опечалена потерей моего деда Баррона Хилтона. Он был легендой, дальновидным, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений. С тех пор, как я была маленькой девочкой, я считала его бизнесменом», - написала светская львица.

Внучка Хилтона отметила, что грустит из-за ухода дедушки, но, «счастлива, что он теперь на небесах со своей второй половиной — с бабушкой». По ее словам, бабушка с дедушкой были для нее источником вдохновения и она очень скучает по ним.

Баррон Хилтон был сыном основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Он руководил этой сетью гостиниц в течение 30 лет. В 1996 году он ушел с поста президента компании и стал председателем совета директоров Hilton Hotels Corporation.