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В Красноярске произошел крупный пожар на складе

Валентина Пескова
09:30 22.09.2019
ЧП случилось в микрорайоне Зеленая роща, огнем охвачена тысяча квадратных метров.
© Видео: ЧП Красноярск, ВКонтакте © Фото: ЧП Красноярск, ВКонтакте

В микрорайоне Красноярска Зеленая роща загорелся склад на улице Рокоссовского, 18и. Жители города видят столб черного дыма за несколько километров от него.

Как сообщает местный портал Newslab.ru, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.

В здании находятся склады компаний, занимающихся продажей электрооборудования, светотехники и заборов.  

К тушению возгорания привлечены четыре пожарных отделения.

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