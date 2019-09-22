Семья с ребенком погибла при пожаре в доме в Удмуртии
Жертвами пожара в одноэтажном доме в Завьяловском районе Удмуртии стали три человека, в том числе ребенок.
© Фото: МЧС РФ
В результате пожара в жилом доме в Завьяловском районе Удмуртии, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент случился в ночь на 22 сентября. Огонь с одноэтажного дома перекинулся на гараж и придомовую территорию.
«В садовом товариществе сгорели одноэтажные дом и гараж. В ходе тушения пожара найдены тела трех погибших - мужчины, женщины и ребенка», - сказали в ведомстве.
Как пишет РИА Новости, погибшая семья была из Ижевска. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.