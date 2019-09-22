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Мне бы в небо: в Магадане открылась первая в регионе выставка авиации

Валентина Пескова
09:03 22.09.2019
С самого утра желающих посмотреть на авиационную технику было много, посетителей не испугала даже «нелетная» для такого мероприятия погода.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В пригороде Магадана, на территории аэропорта в 13 км от города, 22 сентября открылась первая в регионе авиационная выставка. Экспозицию летной техники организовал местный авиаклуб «Дельта-авиа» в рамках проекта «Небо для всех».

Посетителей, большинство из которых были с детьми не испугала казалось бы нелетная для такого мероприятия погода. Шел дождь, но желающих увидеть образцы летных аппаратов даже под зонтиками нашлось очень много. На выставке представлены самолет-амфибия, вертолеты МИ-8, МИ-2 и Robinson, дельталет «Атом», самолеты АН-2, АН-3, Cessna, а также радиоуправляемые модели, парапланы и парашюты.

Зрители, взрослые и дети, могут посидеть в кабинах летательных аппаратов, а также расспросить специалистов о тех или иных технических особенностях.

«Основная цель нашего проекта - привить любовь к небу, любовь к авиации. Потому что самые хорошие пилоты получаются, когда с детства ребенок увлекся авиацией. Мы четвертый год уже проводим такие занятия. В 2016 и 2017 годах - при поддержке правительства, в 2018-2019-м - при поддержке фондов президентских грантов», - рассказал автор проекта «Небо для всех» Василий Шарбур.

Проект «Небо для всех» выиграл президентский грант в размере 1,5 миллиона рублей. На эти средства организаторы закупили различное оборудование для подготовки пилотов, а также обучения управления дельталетами и дельтапланами.

На следующий год в планах автора проекта - провести в Магадане уже полноценное авиашоу, с демонстрационными полетами техники. А пока они будут продолжать занятия летным делом с детьми и молодежью.

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