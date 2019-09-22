Карета скорой помощи врезалась в препятствие в Москве
Автомобиль скорой помощи врезался в препятствие в Москве, в результате чего были травмированы три человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Три человека пострадали при аварии с участием кареты скорой помощи на востоке Москвы.
Как отметили в правоохранительных органах, ДТП произошло по адресу: Федеративный пр., 17. На территории больницы (ГКБ) им. Е. Мухина скорая врезалась в препятствие, уточнили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося.