В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей Украины и Евросоюза

Представитель партии президента Украины «Слуга народа» Ирина Верещук заявила о несоответствии ценностей страны и Евросоюза.

Как она сказала в эфире телеканала «112», Украине следует сохранять свои традиционные ценности и не копировать все подряд у Европы.

«Нам нужно учиться их децентрализации, судебной системе, правоохранительной реформе, но все подряд копировать – нет, это не сработает. У нас есть собственные ценности, которые необходимо беречь, которые в Европе уже давно размыты», - подчеркнула Верещук.

Депутат отметила, что у Украины существует свой путь, поэтому не нужно ее сравнивать с другими странами и их культурными особенностями. По ее мнению, до Европы вскоре донесут, что Украина нужна ей больше, чем ЕС украинцам.

«У них своих проблем хватает. Посмотрите, Евросоюз трещит по швам как объединение: Brexit, сепаратистские движения», - добавила Верещук.

Ранее в Германии рассказали, что Украина никогда не вступит в Евросоюз или НАТО, так как это приведет к конфронтации Запада с Россией.