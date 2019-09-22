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Названы главные причины смерти россиян на отдыхе в Турции

Валентина Пескова
07:09 22.09.2019
В нынешнем туристическом сезоне в Турции зафиксировано 88 летальных случаев с россиянами, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.
Названы главные причины смерти россиян на отдыхе в Турции
© Фото: pixabay.com

Самыми распространенными причинами смерти российских туристов в Турции являются невнимательность на улицах, а также злоупотребление крепкими спиртными напитками в жарком климате. Об этом рассказал генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

По словам Маркова, россиян перед поездкой в Турцию нужно подготавливать информационно. Например, предупреждать о том, что турецкие водители не соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре, так как отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП.

Другой важный аспект - это употребление алкоголя.

«Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится. Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе», - цитирует Маркова РИА Новости.

Марков отметил, что немцы и англичане, выпив пива, проводят после этого время преимущественно в тени.

«Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги. Важно не уставать повторять, что алкоголь в жару приводит к очень печальным последствиям», - сказал Сергей Марков.

Представитель РТФО заметил, что туристов необходимо предупреждать о необходимости следить за своим здоровьем. Причинами летального исхода часто становятся возраст и состояние здоровья, так как в жарком климате различные заболевания могут обостриться. По статистике, вопреки здравомыслию, на отдых в Турцию часто отправляются даже женщины на последних сроках беременности.

Ранее российский посол в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что в нынешнем туристическом сезоне в Турции зафиксировано 88 летальных случаев с россиянами, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.

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