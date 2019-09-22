Врачи назвали неочевидные симптомы опухоли мозга

Рак головного мозга не сопровождается заметными симптомами, поэтому часто его можно спутать с обычным переутомлением, заявили специалисты.

Как пишет «Медикфорум», в первую очередь следует обратить внимание на нарушения периферийного зрения. У человека снижается поле обзора, образуются «слепые пятна», если опухоль развивается в области гипофиза.

Отсутствие болевой реакции в конечностях может стать симптомом опухоли в моторной коре мозга. Таким образом, сигналы от мозга к мышцам начинают поступать с затруднениями, поэтому конечности становятся менее чувствительными.

Кроме того, медики отмечают, что опухоль в мозге влияет на поведение людей. Они становятся более раздражительными, тревожными, сентиментальными и плаксивыми, у них появляется агрессия и хандра. Это может означить, что рак поразил лобную долю мозга, что привело к изменениям личности.

Трудности в распознавании речи, звон в ушах или проблемы со слухом также могут говорить о новообразовании в головном мозге. Следует пойти к врачу в случаях изменения походки, потере равновесия или внезапной потери ориентации в пространстве.