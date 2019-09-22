В Херсоне произошел пожар на стоящем в ремонте судне

Главное управление Госслужбы по ЧС в Херсонской области сообщило о пожаре на судоремонтном заводе имени Коминтерна в Херсоне. Там 21 сентября загорелось стоящее на ремонте судно.

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Сообщение о ЧП поступило в 9.15. Спасатели прибыли на место и установили, что горит обзорная палуба.

«Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в защитных аппаратах. В 10.40 пожар был локализован, а в 12.25 - полностью ликвидирован на площади 40 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе.

К ликвидации пожара было привлечено шесть единиц техники и 30 человек личного состава Госслужбы по ЧС. Пострадавших нет.