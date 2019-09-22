«Позерство»: МИД Ирана раскритиковал решение США отправить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение Вашингтона перебросить войска на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Как Зариф заявил в интервью CBS, он крайне негативно относится к решению американской стороны.

«Это позерство. Я думаю, что, касательно попыток разобраться в этом вопросе, все движется в неверном направлении», - подчеркнул глава иранского МИД.

Он также не исключил, что действия Соединенных Штатов могут привести к полномасштабному военному конфликту. Зариф только заверил, что Тегеран не начнет боевые действия первым.

«Но я уверен, что тот, кто начнет войну, не будет тем, кто ее закончит», - сказал иранский министр.

Также Мохаммад Джавад Зариф подверг критике новые введенные Вашингтоном в отношение Тегерана санкции. По его словам, США намерены закрыть жителям Ирана доступ к продовольствию и лекарствам, что нарушит все международные обязательства.

«Санкции против ЦБ свидетельствуют об отчаянии американцев», - добавил он.

Глава МИД Ирана заявил, что Соединенные Штаты «никогда не были привержены международным соглашениям», они только могли их трактовать, «исходя из собственных национальных интересов».

«Чтобы присоединиться к диалогу по ядерной сделке, Вашингтон должен прекратить экономическую войну против Тегерана», - заключил он.

Американский Минфин сообщил 20 сентября о том, что против иранского Центробанка, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co вводятся санкции.