Глава МИД Японии рассчитывает обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассчитывает провести откровенный обмен мнениями по проблеме мирного договора со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Главы МИД двух стран должны встретиться в Нью-Йорке на следующей неделе.

«Эта проблема, которая остается нерешенной уже более 70 лет после войны, помимо японско-российских отношений, также связана с миром и стабильностью на Дальнем Востоке и в Восточной Азии», - цитирует Мотэги ТАСС.

По словам Мотэги, базовая позиция Японии заключается в стремлении заключить мирный договор, решив территориальную проблему. Поэтому министр намерен «вести упорные переговоры», основываясь на этой позиции.

В Нью-Йорке, где пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, у главы МИД Японии также запланирована встреча с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и госсекретарем США Майклом Помпео.