Премьер Украины прокатился по зданию кабмина на самокате

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил школьников с Днем знаний и провел для них небольшую виртуальную экскурсию по Дому правительства Украины. Политик решил это сделать на самокате.

Соответствующее видео Гончарук разместил у себя на странице в Facebook.

«На этих этажах находятся десятки кабинетов, в которых работают тысячи людей. А коридоры тут такие длинные, что можно иногда пользоваться самокатом», - рассказал Гончарук.

Пользователи Сети поддержали идею новой «коммуникации» в Доме правительства, но были и те, кто назвал ее «позором» для страны.