В Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»
Пройдут ливневые дожи, на побережье усилится ветер, а волнение моря увеличится до четырех метров.
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Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае на начало следующей недели из-за приближения тайфуна «Тапа». 23 и 24 сентября, по данным регионального управления МЧС России, пройдут сильные ливни.
Местами количество осадков может составить до 20 миллиметров, на побережье усилится ветер, а волнение моря увеличится до четырех метров.
Возможны подтопления низинных участков, также спасатели не исключают размытие дорог, аварии на ЛЭП, обрыв проводов и обрушение слабо укрепленных конструкций и деревьев.
Все службы края приведены в состояние повышенной готовности.
В Японии из-за тайфуна «Тапа» уже пострадали 19 человек.