Опубликованы первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Джоли

В Сети появились первые кадры со съемок нового фильма студии Marvel «Вечные» режиссера Хлои Чжао.

В блокбастере снимется Анджелина Джоли. Голливудская актриса сыграет персонажа по имени Тена, которая умеет телепортироваться, летать и генерировать силовое поле. Кроме того, она является представителем расы бессмертных. Чтобы быть в форме, Анджелина посещает уроки боевых искусств.

Кадры со съемочной площадки опубликованы на странице movie__on в Instagram. На снимках 44-летняя актриса в образе платиновой блондики стоит рядом с озером. Сюжет картины держится в секрете.