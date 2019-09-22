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Опубликованы первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Джоли

Андрей Аркадьев
05:54 22.09.2019
Актриса ради фильма изменилась внешне. На кадрах она изображена в белом платье и со светлыми волосами.
Опубликованы первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Джоли
© Фото: marvel, Instagram

В Сети появились первые кадры со съемок нового фильма студии Marvel «Вечные» режиссера Хлои Чжао.

В блокбастере снимется Анджелина Джоли. Голливудская актриса сыграет персонажа по имени Тена, которая умеет телепортироваться, летать и генерировать силовое поле. Кроме того, она является представителем расы бессмертных. Чтобы быть в форме, Анджелина посещает уроки боевых искусств.

Кадры со съемочной площадки опубликованы на странице movie__on в Instagram. На снимках 44-летняя актриса в образе платиновой блондики стоит рядом с озером. Сюжет картины держится в секрете.

© marvel, Instagram
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