В Москве водитель Porsche сбил ребенка и скрылся
ДТП произошло около дома №17 по Коломенской улице, нарушитель задержан по горячим следам.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Мужчина, управлявший автомобилем Porsche Cayenne, совершил наезд на ребенка во дворе дома №17 по Коломенской улице, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.
Столичное управление ГИБДД провело спецоперацию, в результате которой нарушитель, покинувший место ДТП, был оперативно задержан. Задержание произошло в районе дома №30 по Донецкой улице.
В настоящее время водитель доставлен в отделение полиции для разбирательства, пишет ТАСС. По факту случившегося проводится проверка.