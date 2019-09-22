Ураганный ветер в Тбилиси сорвал крыши с домов и повалил деревья

Сильный ветер бушевал в столице Грузии и ее окраинах в субботу вечером, его порывы достигали скорости в 30 метров в секунду. В чрезвычайные службы Тбилиси поступило около 230 вызовов от местных жителей.

«Sputnik Грузия» опубликовал видео с последствиями урагана. На кадрах видно, что у многоэтажного жилого дома сорвана крыша.

По данным издания, в городе и окрестностях повалены деревья и повреждены линии электропередач. Одного дерево упало прямо на прохожих, но к счастью все они отделались легкими повреждениями.